ثلاثة جرحى بانفجار عبوتين ناسفتين في منطقتين ببغداد

أفاد مصدر أمني، الخميس، بجرح ثلاثة مدنيين بانفجار عبوتين ناسفين في منطقتي الشرطة الخامسة والغدير ببغداد.
وقال المصدر في حديث لفـ الخليج 365، إن "عبوتين ناسفتين الاولى ضمن منطقة الشرطة الخامسة والثانية ضمن منطقة الغدير انفجرتا".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "حصيلة الانفجار الاول في منطقة الشرطة الخامسة ادى الى جرح مدني واحد، فيما ادى الانفجار الثاني في منطقة الغدير الى جرح مدنيين اثنين".
وكان مصدر امني، افاد في وقت سابق من، اليوم الخميس، باصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة في منطقة الحرية شمالي بغداد.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "حصيلة الانفجار الاول في منطقة الشرطة الخامسة ادى الى جرح مدني واحد، فيما ادى الانفجار الثاني في منطقة الغدير الى جرح مدنيين اثنين".
وكان مصدر امني، افاد في وقت سابق من، اليوم الخميس، باصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة في منطقة الحرية شمالي بغداد.
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