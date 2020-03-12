اصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد

افاد مصدر امني، الخميس، باصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة انفجرت، مساء اليوم، على جانب طريق في منطقة الحرية".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الانفجار "اسفر عن اصابة مدنيين اثنين بجروح مختلفة".