بكين: الجيش الأمريكي ربما أدخل كورونا إلى الصين

قال المتحدث باسم الحكومة الصينية تشاو لي جيان اليوم الخميس، إن الجيش الأمريكي ربما جلب فيروس كورونا إلى مدينة ووهان الصينية، التي كانت الأكثر تضررا بسبب التفشي. ونشر تشاو لي جيان تغريدة بالإنجليزية في حسابه على تويتر "متى ظهر المرض في الولايات المتحدة؟ كم عدد الناس الذين أصيبوا؟ ما هي أسماء المستشفيات؟ ربما جلب الجيش الأمريكي الوباء إلى ووهان". وأضاف "تحلوا بالشفافية! أعلنوا بياناتكم! أمريكا مدينة لنا بتفسير".

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