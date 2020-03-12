بالفيديو..شيوخ العشائر يطالبون باعادة النازحين

مع ان الاوضاع الامنية اصبحت مستقرة ضمن مناطق ديالى بعد سطوة جماعات العنف ولسنوات طويلة سيما تنظيم القاعدة الارهابي. لكن ذلك لم يكن كافيا من اجل عودة جميع النازحين .. زعماء العشائر في قرى بني ويس الواقعة في ناحية السعدية الى الشمال الشرقي من المحافظة ارجعوا اسباب ذلك الى الثارات العشائرية التي خلفتها عمليات القتل مطالبين الجهات المختصة بالاسراع بتسهيل عودة العوائل التي فقدت غالبيتها مصادر الرزق.



المطالبات باعادة جميع النازحين دون تمييز الابرياء عن القتلة لم تقنع الكثير من ابناء ديالى سيما العوائل التي تضررت من الارهاب التي اعربت عن امتعاضها من هذه المناشدات لانها تسهم بارباك المشهد الامني.

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