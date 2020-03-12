عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كورونا يجبر البنتاجون على غلق أبوابه حتى إشعار آخر

الخميس 12 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

قررت وزارة الدفاع الأمريكية، الخميس، إغلاق مقر البنتاجون أمام الجمهور اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر تجنبًا لانتشار فيروس كورونا.



يأتي ذلك بعد يومين من اعتراف البنتاجون بأن العدد الرسمي للجنود الأمريكيين المصابين بفيروس كورونا، والأفراد المرتبطين بهم، ربما يكون أقل من إجمالي عددهم الفعلي.

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وقال البريجادير جنرال بالقوات الجوية بول فريدريكس في إفادة صحفية بالبنتاجون: "أعتقد أن من المرجح وجود مزيد (من الإصابات) بالنظر إلى ما نراه حاليا في أرجاء المعمورة"، وذلك بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة جندي ثانٍ بالفيروس.

والأحد الماضي، أصيب جندي أمريكي من مشاة البحرية (مارينز) بفيروس كورونا الجديد، وهو يعد ثالث حالة إصابة مؤكدة بالفيروس لعسكري بجيش الولايات المتحدة.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكي (البنتاجون)، الأحد، أن التحاليل الطبية أثبتت إصابة الجندي بفيروس كورونا بعد عودته من السفر للخارج.

وقال متحدث باسم البنتاجون، إن "الجندي كان قد عاد في الآونة الأخيرة من الخارج، حيث كان في مهمة رسمية. وتم إبلاغ وزير الدفاع مارك إسبر والبيت الأبيض".