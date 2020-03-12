عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش الليبي يدمر أهدافا تركية شرقي مصراتة

الخميس 12 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، الخميس، إن قوات سلاح الجو والمدفعية دمرت عدة أهداف تركية شرقي مصراتة.



وأوضح المسماري في بيان، أن إدارة الاستطلاع وإدارة الاستخبارات العسكرية تأكدت من وجود تجمع كبير لمرتزقة تركيا شرقي مصراتة، وكذلك نصب الجيش التركي لرادارات ومحطات صواريخ للدفاع الجوي ومدفعية ومدرعات مختلفة الأنواع.

وتابع أن "غرفة العمليات العسكرية المختصة أصدرت أمراً بتدمير هذه الأهداف باستخدام القوات الجوية وسلاح المدفعية الليبية".

وكشف المتحدث باسم الجيش الليبي، عن أن الأهداف المدمرة تضمنت: محطة رادار تركية نوع كالكان بالقاعدة الجوية مصراتة، ومدفعية صاروخية عيار 107م بمنطقة بوابة الستين قرب بوقرين، ومنظومة صاروخية دفاع جوي تركية نوع أرليكون بالكلية الجوية مصراتة.

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كما تم استهداف وتدمير محطة رادار نوع "سكاي قارد" بالكلية الجوية مصراتة، ومجموعة أهداف مختلفة منها عربات مسلحة وأفراد، وثلاث سيارات مسلحة ببوابة الستين.

وأضاف أن القوات استهدفت ودمرت مستودع ذخيرة في منطقة أبوقرين، ومدفعية صاروخية ثقيلة مضادة للطيران صينية الصنع 107مم نوع 63 .

وأشار المسماري إلى أن العمليات ما زالت مستمرة لتدمير باقي الأهداف المنتخبة والتي تشكل تهديدا عسكريا لقوات الجيش الليبي شرق مدينة مصراتة، وكذلك يعد تحرك هذه القوة وتركيب هذه القدرات العسكرية الضخمة خرقا للهدنة المعلنة منذ 12/1/2020م، وخاصة بعد رصد تهديدات وتوعد بمهاجمة القوات من قبل قادة العصابات الإرهابية .

واستطاع الجيش الليبي في ضربة موجعة تحرير مدينة سرت في ساعات قليلة وهي الخط الأمامي الأول للمليشيات ومعقل تنظيم داعش السابق، مطلع يناير الماضي قبل إعلان الهدنة التي انطلقت 12 من الشهر نفسه.

وتستمر المليشيات في خرق الهدنة المعلنة منذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي، وتمكن الجيش الليبي من صد جميع الاختراقات وحقق تقدمات في غالبية المحاور، وسيطر على مناطق متقدمة في كل من الساعدية والهيرة وحور الرملة، وغيرها، كما استطاع، الأحد، تحرير منطقة العزيزية.