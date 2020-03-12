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شكرا لقرائتكم تصادم بين قطارين في القاهرة.. وإصابة 13 راكباً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - اصطدم قطارا ركاب على خط الصعيد في مصر. وتصادم القطاران اللذان يحملان رقم 991 و989 القادمين من الصعيد في اتجاه القاهرة، بين محطتي إمبابة ورمسيس، ما أسفر عن إصابة 13 راكباً.
وذكر شهود عيان لـ"العربية.نت" أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث.
تعليق الرحلات
إلى ذلك، قررت هيئة السكك الحديدية إيقاف جميع الرحلات لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على أرواح الركاب. وأعلنت في بيان أنها قررت إيقاف كافة الرحلات على جميع خطوط السكك الحديدية نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على أرواح الركاب.
كما أوضحت أن التصادم وقع بين مقدمة قطار رقم 989 ومؤخرة قطار 991 القادم من سوهاج إلى القاهرة والذي كان محجوزا في منطقة برج النخيلي لاستلام أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة، ونتج عن ذلك بعض الإصابات.
من جهته، أعلن خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إرسالـ 17 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، مشيرا إلى أن رئيس هيئة الإسعاف متواجد في مكان الحادث بتعليمات من وزيرة الصحة والسكان هالة زايد.
وأضاف أنه يوجد 13 مصابا ولا وفيات، وقد تم نقل المصابين إلى معهد ناصر ومستشفى شبرا العام ومستشفى هيئة السكة الحديد.
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