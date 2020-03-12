التفاصيل الكاملة لتصادم قطارين في منطقة إمبابة.. وإيقاف حركة القطارات على مستوى الجمهورية

اصطدم قطار رقم 989 القادم من محافظة أسوان، بالقطار رقم 991 القادم من سوهاج، بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة.

وقال شهود عيان، إن هناك عددًا من الإصابات إثر اصطدام القطارين، ولم تكشف السكة الحديد تفاصيل الحادث بعد.

أعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان لها اليوم أنها قررت إيقاف كافة الرحلات على كافة خطوط السكك الحديدية نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على ارواح الركاب.

وأشارت هيئة السكك الحديدية إلي حدوث تصادم بين مقدمة قطار رقم 989 بمؤخرة قطار 991 القدم من سوهاج إلى القاهرة، والذي كان محجوزا في منطقة برج النخيلي لاستلام أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة.

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تحركت بـ17 سيارة إسعاف، تجاه حادث تصادم قطاري سوهاج وأسوان، لافتا إلى أن الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف، متواجد في مكان الحادث، بتعليمات من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان. حسبما نشر موقع "الوطن".

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وتابع مجاهد، أن هناك 13 مصابا حتى الآن من الحادث، مؤكدا أنه لاتوجد أي وفيات حتى الآن، موضحا أن هناك تنسيق كامل مع وزارة النقل يجري حاليا، مشيرا إلى إن الإصابات بسيطة ومتوسطة "كدمات".

ونوه المتحدث الرسمي للصحة، بأن الحادث وقع أسفل كوبري مدرسة الصنايع بإمبابة روض الفرج.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تسبب خروج قطار الركاب رقم 717 عن القضبان أمام محطة مطاي شمال محافظة المنيا أثناء رجوعه للتحويل، إلى وجود حالة من الذعر بين ركابه ولم يسفر الحادث عن وقوع ضحايا. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

كان اللواء محمود خليل، مساعد الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، بخروج قطار عن القضبان أمام محطة السكة الحديد بمركز مطاي.

وعلي الفور انتقل ضباط المركز ومباحث السكة الحديد لفحص البلاغ حيث تبين خروج قطار الركاب رقم 717 عن القضبان أثناء رجوعة للتحويل دون وقوع خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتم إعادة الهدوء مجددا للمحطة.