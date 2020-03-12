التقى وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​، المواطن الأميركي زيو وانغ الذي كان مسجونا في سجن إيفين ال​إيران​ي. وأكد بومبيو أن "​الولايات المتحدة​ الأميركية لن تهدأ قبل أن تعيد كل أميركي إلى وطنه"، مشيرا الى أن "وانغ عانى لأكثر من ثلاث سنوات في سجن إيفين المروع في ‎ إيران، لقد حصل أخيراً على حريته".

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كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: لن نهدأ قبل أن نعيد كل أميركي بسجون إيران لوطنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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