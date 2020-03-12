الحكومة الألمانية: ميركل حثت السراج على وقف اطلاق النار في ليبيا

أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، في بيان، ان "المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تحدثت هاتفياً مع رئيس الوزراء الليبي فائز السراج، وحثته على التوقيع سريعاً على اتفاق لوقف إطلاق النار"، مشيرة الى "أهمية توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الذي اتفق عليه قوى الصراع في جنيف في الآونة الأخيرة".
هذا والتقى حفتر، في وقت سابق، المستشارة الألمانية في العاصمة الألمانية برلين بدعوة رسمية، حيث ناقشا آخر المستجدات على الساحة الليبية.
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