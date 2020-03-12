الحكومة الألمانية: ميركل حثت السراج على وقف اطلاق النار في ليبيا

أعلن المتحدث باسم ​الحكومة الألمانية​، في بيان، ان "المستشارة الألمانية ​أنغيلا ميركل​ تحدثت هاتفياً مع رئيس الوزراء الليبي ​فائز السراج​، وحثته على التوقيع سريعاً على اتفاق لوقف ​إطلاق النار​"، مشيرة الى "أهمية توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الذي اتفق عليه قوى الصراع في جنيف في الآونة الأخيرة".

هذا والتقى حفتر، في وقت سابق، المستشارة الألمانية في العاصمة الألمانية ​برلين​ بدعوة رسمية، حيث ناقشا آخر المستجدات على الساحة الليبية.