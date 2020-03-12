أعلنت غرقة عمليات مكافحة فيروس "كورونا" التابعة للحكومة الأذربيجانية، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في أذربيجان.
ولفت ممثل الغرفة، في حديث صحفي، إلى أن الحالة المتوفاة تعود لمواطنة أذربيجانية عادت من إيران، وتم وضعها في الحجر الصحي بعد أن أظهرت التحاليل وجود أعراض عدوى بفيروس كورونا لديها.
وفي السياق، كانت غرفة العمليات أعلنت في وقت سابق، أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" في البلاد بلغ 15 شخصاً، أحدهم مواطن روسي.
وبموازاة ذلك، أصدر مجلس وزراء أذربيجان، قراراً بإغلاق الحدود والرحلات الجوية مع إيران بسبب خطر انتشار الفيروس، في حين أكدت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الأذربيجانية ليلى عبد اللايفا، أنه سيتم إنشاء ممر خاص لمغادرة المواطنين الأذربيجانيين من إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الأذربيجانية تسجل أول حالة وفاة بعد إصابتها بفيروس "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.