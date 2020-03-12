السلطات الأذربيجانية تسجل أول حالة وفاة بعد إصابتها بفيروس "كورونا"

أعلنت غرقة عمليات مكافحة فيروس "كورونا" التابعة للحكومة ال​أذربيجان​ية، تسجيل أول حالة وفاة ب​فيروس كورونا​ في أذربيجان.

ولفت ممثل الغرفة، في حديث صحفي، إلى أن الحالة المتوفاة تعود لمواطنة أذربيجانية عادت من ​إيران​، وتم وضعها في الحجر الصحي بعد أن أظهرت التحاليل وجود أعراض عدوى بفيروس كورونا لديها.

وفي السياق، كانت غرفة العمليات أعلنت في وقت سابق، أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" في البلاد بلغ 15 شخصاً، أحدهم مواطن روسي.

وبموازاة ذلك، أصدر ​مجلس وزراء​ أذربيجان، قراراً بإغلاق الحدود والرحلات الجوية مع إيران بسبب خطر انتشار الفيروس، في حين أكدت المتحدثة الرسمية ل​وزارة الخارجية​ الأذربيجانية ليلى عبد اللايفا، أنه سيتم إنشاء ممر خاص لمغادرة المواطنين الأذربيجانيين من إيران.