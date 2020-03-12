أعلن المتحدث باسم ​الحكومة الصينية​ تشاو لي جيان، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "​الجيش الأميركي​ ربما جلب ​فيروس كورونا​ إلى مدينة ​ووهان​ الصينية، التي كانت الأكثر تضرراً بسبب التفشي"، متسائلاً "متى ظهر المرض في ​الولايات المتحدة​، وكم عدد الناس الذين أصيبوا، وما هي أسماء ​المستشفيات​؟ مشيراً الى انه "ربما جلب الجيش الأميركي الوباء الينا"، داعياً ​اميركا​ الى "التحلي بالشفافية، واعلان البيانات".

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كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم الحكومة الصينية: الجيش الأميركي ربما أدخل كورونا إلى الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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