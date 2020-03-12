الصحة الإماراتية: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

أكدت ​وزارة الصحة​ ووقاية المجتمع ​الإمارات​ية، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "كوفيد 19"، كانت وضعت قيد الحجر الصحي بعد قدومها من الخارج.

ولفتت الوزارة إلى أن الإصابات تعود لجنسيات مختلفة شملت شخصين من الجنسية الإيطالية وآخرين من الجنسية الفلبينية، وشخص من كل من الجبل الأسود وكندا وألمانيا وباكستان والإمارات و روسيا و بريطانيا، لتبلغ حصيلة الحالات في البلاد 85 حالة.

بالتوازي، منعت الإمارات مواطنيها من السفر إلى ​الهند​ في الوقت الراهن، وذلك بعد أن أصدرت الحكومة الهندية قراراً تعتزم فيه منع جميع الأجانب من حاملي التأشيرات الهندية، دخول الهند حتى إشعار آخر، كإجراء احترازي للحد من انتشار "كورونا".