اسبر: ترامب أعطى البنتاغون سلطة إمكانية فعل ما يلزم للرد على هجوم التاجي بالعراق

أعلن ​وزير الدفاع الأميركي​ ​مارك إسبر​، أن "كل الخيارات على الطاولة بعد الهجوم الصاروخي على قاعدة التاجي في ​العراق​ التي تحتضن قوات أميركية، والذي ادى الى سقوط عدد من العسكريين الاميركيين"، موضحاً ان "الرئيس الاميركي دونالد ترامب أعطى البنتاغون سلطة إمكانية فعل ما يلزم للرد على هجوم التاجي في العراق".

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