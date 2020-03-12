أعلنت المؤسسة الوطنية الهولندية للصحة العامة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 614 حالة، بعد أن كان 503 حالة أمس الأربعاء، مشيرة إلى أن الجزء الأكبر من حالات الإصابة بالفيروس سجلت في إقليم نورد برابانت، جنوبي البلاد.
وفي ظل الارتفاع الذي تشهده هولندا في أعداد المصابين بالفيروس، دعا رئيس الوزراء الهولندي مارك روت، خلال مؤتمر صحفي لمتابعة تطورات انتشار فيروس كورونا في البلاد، المواطنين إلى الكف عن مصافحة بعضهم البعض للحد من انتشار الفيروس.
من جهتها، نقلت وسائل إعلام محلية وعالمية مخالفة الوزير قراره، حيث صافح روت رئيس مركز مكافحة الأمراض المعدية عقب انتهاء المؤتمر".
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الهولندية: الإصابات بكورونا قفزت من 503 إلى 614 حالة خلال يوم واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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