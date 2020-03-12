الخارجية العراقية: القصف على قاعدة التاجي عمل عدائي يقـوض جهود مكافحة الإرهاب

أعتبرت ​وزارة الخارجية العراقية​، ان "القصف الذي تعرضت له قاعدة التاجي، والتي تضم مدربين ومستشارين ضمن ​قوات التحالف الدولي​ لتقديم الدعم، والإسناد لقواتنا الأمنية، وتسبب بمقتل 3 من أفراد قوات التحالف، وإصابة عدد آخر بجروح، مدان ومستنكر"، مشيرة الى ان "القصف عمل عدائي يقـوض جهود ​مكافحة الإرهاب​، ويفسح المجال لعصابات داعش في العودة، والقيام بأعمال إرهابية تضر بأمن المواطنين"، موضحة ان "رئيس ​مجلس الوزراء​ القائد العام للقوات المسلحة وجه بفتح ​تحقيق​ فوري لمعرفة الجهات التي أقدمت على هذا العمل العدائي والخطير، وملاحقتها، وإلقاء القبض عليها، وتقديمها للقضاء".

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