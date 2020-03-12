الصحة الاسبانية: تسجيل 41 حالة وفاة جديدة في البلاد جراء "كورونا"

أعلنت ​وزارة الصحة​ الإسبانية، تسجيل 41 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع عدد الوفيات إلى 84 حالة، في حين تجاوز عدد المصابين 2200 شخصاً.

من جهتها، نقلت وسائل إعلام محلية، تأكيد ​الحكومة الاسبانية​ إصابة وزيرة المساواة إيرين مونتيرو، بفيروس "كورونا" الجديد، توازياً مع "إخضاع نائب رئيس الوزراء بابلو إغليسياس للحجر الصحي".

ولفتت وسائل الإعلام إلى أن "حالة الوزيرة الصحية جيدة"، منوّهةً بأن "نائب رئيس الوزراء سيخضع للفحص الطبي". وأوضحت أنه "من المقرر أن يحضر اجتماع ​مجلس الوزراء​ الإسباني، المقرر انعقاده اليوم، الوزراء المعنيون فقط بالموافقة على إجراءات مكافحة الفيروس".