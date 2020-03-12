الخارجية السعودية تدين الهجوم على معسكر "التاجي" في العراق

دانت ​وزارة الخارجية السعودية​، "الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة التاجي العسكرية العراقية شمالي بغداد، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من أفراد ​التحالف الدولي​ ضد ​تنظيم داعش​"، مشددة على موقف بلادها "الثابت، الرافض للعنف والتطرف والإرهاب"، متقدّمةً بالتعازي لأسر الضحايا والمصابين.

ومن الجدير بالذكر، أن التحالف الدولي أكد مقتل 3 أفراد وإصابة 10 آخرين، في هجوم صاروخي بنحو 18 صاروح، على "معسكر التاجي" شمال العاصمة العراقية بغداد.

ويضم المعسكر قوات أميركية وقوات التحالف الدولي وقوات عراقية، ويقع على بعد 85 كيلومتراً شمال مدينة بغداد.