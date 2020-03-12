الصحة الهندية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 73 حالة

أكدت وزارة الصحية الهندية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد إلى 73 حالة.
ولفتت الوزارة، في بيان، إلى أن السلطات شددت الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث يتم فحص جميع الركاب القادمين من الخارج في 30 مطاراً و 12 ميناء رئيسي و 65 ميناء غير رئيسي.
كما شددت الوزارات المركزية من جهتها، على تعزيز اجراءات المراقبة على مرافق الحجر الصحي بالتعاون مع الولايات، بالإضافة إلى توفير المعدات الوقائية والقوى العاملة المدربة وفرق الاستجابة السريعة لمواجهة الفيروس.
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