أكدت الهيئة القومية للسكة حديد مصر، عن "تصادم قطاري ركاب في القاهرة حيث كانا قادمين من صعيد البلاد باتجاه العاصمة قبل أن يصدم أحدهما الآخر من الخلف في منطقة إمبابة"، مشيرة الى ان "غرفة العمليات المركزية تتابع تداعيات الحادث لحظة بلحظة، وأنه سيجري إعلان التفاصيل في وقت لاحق".
بدوره أكد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، أن الحادث أدى إلى "وقوع 13 مصاباً".
كانت هذه تفاصيل خبر الهيئة القومية للسكة حديد مصر: 13 مصاب جراء تصادم قطاري ركاب في القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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