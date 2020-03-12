ترامب: لم نتشاور مع أوروبا قبل قرار حظر الطيران لأنه كان علينا التحرك بسرعة

أكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "لم يتم التشاور مع ​أوروبا​ قبل قرار حظر الطيران، لأنه كان يجب التحرك بسرعة".

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