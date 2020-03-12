الرئيس البرازيلي يخضع للفحوصات الطبية تحسباً من إصابته بفيروس كورونا

أشارت وسائل إعلام برازيلية، إلى أن الرئيس البرازيلي جاير بولسورنارو، يخضع للملاحظة الطبية، بهدف التأكد ما إذا كان مصاباً ب​فيروس كورونا​ المستجد أم لا.

من جهتها، لفتت وكالة "رويترز"، إلى أن الرئيس البرزايلي زار ​الولايات المتحدة​ الأسبوع الحالي، حيث التقى نظيره الأميركي ​دونالد ترامب​.

بالتوازي، اعتبر الرئيس البرازيلي ​جاير بولسونارو​ في وقت سابق، أن "القضية المتعلقة بفيروس "كورونا" هي فبركة إعلامية إلى حد كبير"، موضحاً أنها "موجودة، لكنها غير كبيرة، فالأمور ليست كما تروج لها وسائل الإعلام في العالم".

وكانت ​وزارة الصحة​ البرازيلية أعلنت تسجيل 30 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في البلاد، فيما يخضع نحو ألف شخص للفحوصات الطبية.