الرئيس البرازيلي يخضع للفحوصات الطبية تحسباً من إصابته بفيروس كورونا

أشارت وسائل إعلام برازيلية، إلى أن الرئيس البرازيلي جاير بولسورنارو، يخضع للملاحظة الطبية، بهدف التأكد ما إذا كان مصاباً بفيروس كورونا المستجد أم لا.
من جهتها، لفتت وكالة "رويترز"، إلى أن الرئيس البرزايلي زار الولايات المتحدة الأسبوع الحالي، حيث التقى نظيره الأميركي دونالد ترامب.
بالتوازي، اعتبر الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو في وقت سابق، أن "القضية المتعلقة بفيروس "كورونا" هي فبركة إعلامية إلى حد كبير"، موضحاً أنها "موجودة، لكنها غير كبيرة، فالأمور ليست كما تروج لها وسائل الإعلام في العالم".
وكانت وزارة الصحة البرازيلية أعلنت تسجيل 30 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في البلاد، فيما يخضع نحو ألف شخص للفحوصات الطبية.
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