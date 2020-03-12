الجامعة الأنطونية تنفي وفاة الأب أبي نادر بسبب كورونا

أكد مكتب العلاقات الاعلامية في ​الجامعة الانطونية​ في بيان أن "عميد كلية اللاهوت والدراسات الرعائية في الجامعة الأب مارون ابي نادر فارق ​الحياة​ بعد صراع مع مرض ​السرطان​ دام أكثر من ثمانية أشهر"، نافيا نفيا قاطعا "كل ما يتم تداوله عبر ​وسائل الاعلام​ والتواصل الاجتماعي حول ظروف واسباب اخرى لوفاته وربطها ب​فيروس كورونا​. مع الاشارة الى ان الجامعة الانطونية اوضحت اسباب الوفاة على كل صفحاتها". ودعا وسائل الاعلام الى "اعتماد الدقة في نشر اخبارها، واحترام حرمة الموت، والى العودة دائمًا الى مكتب العلاقات الإعلامية في الجامعة للتأكد من صحة الأخبار قبل نشرها".

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