المحامي بويز للخازن: الإصلاح القضاء الحقيقي لا يكون بالتدخل لمصلحة مختلسي المال العام

أعلن المحامي ماجد بويز، في بيان، انه "فوجئ بتصريح للنائب ​فريد الخازن​ يطالب فيه منعه من دخول ​قصر العدل​ ، ويربط مسألة الاصلاح القضائي بذلك، ويهدد بفضح ​القضاة​ بزعم أنهم " يفتحون سكة معي" على حد زعمه"، معتبراً هذا "الامر سقطة اخلاقية ومهنية وقانونية لا تستند الى أي سند أو حق من أي نوع كان، بل تكشف عن عقلية الإقطاع وتسلط المشيخة اللتين لفظتهما القوانين ودفنتهما ثورات الشعوب لتبقى بعض الرواسب منهما معششة في العقول المريضة".

ولفت بويز الى انه "تتحول هذه السقطة الى فجور ووقاحة عندما يكشف عن السبب الرئيسي وراء التصريح المذكور ، وهو تدخل النائب المذكور لمصلحة احدى المناصرات له التي تشغل وظيفة أمينة صندوق أحدى ​البلديات​ المدعوة (ر.س) المتهمة ب​اختلاس​ مبلغ كبير من صندوق ​البلدية​ التي أتوكل عنها وثبوت هذا الجرم بحق أمينة الصندوق وطردها من وظيفتها بقرار من ​الهيئة العليا للتأديب​، وتوقيفها من قبل ​النيابة العامة​ الاستئنافية في ​جبل لبنان​ بناء لشكوى من البلدية"، لافتاً الى ان "الإصلاح ​القضاء​ الحقيقي لا يكون بالتدخل لمصلحة مختلسي ​المال​ العام لأسباب سياسية في السر، والتشدق في العلن بوجوب استرداد المال العام المنهوب وإصلاح القضاء، ولا يكون كذلك باختلاق الاكاذيب بهدف منع محام من ممارسة واجباته المهنية عبر القدح والذم والتشهير، فان مزاعم النائب المذكور عن التدخل مع القضاة لا اساس له من ​الصحة​، وهو يتعرض لكرامة الجسم القضائي، ويأتي كما بينت أعلاه في معرض التهديد لأغراض رخيصة تتمثل بتأمين الحماية السياسية لإحدى المناصرات له المختلسة للمال العام".