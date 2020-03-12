كبارة: لاعلان حالة الطوارئ الصحية

لفت النائب ​محمد كبارة​ في بيان الى أن "​منظمة الصحة العالمية​ أعلنت كورونا وباء عالميا و​لبنان​ ما زال يستقبل الوافدين جوا من دولة ​إيران​ الموبوءة ويزعم أن ليس بينهم من ينقل العدوى بموجب فحوصات غير جدية أجريت عليهم في مطار بيروت الدولي"، مشيرا الى أن "​حكومة​ لبنان لا تعلن حالة طوارئ صحية مع أن ​الكورونا​ صارت منتشرة أفقيا في البلد وتتفشى وغالبية الإصابات ناتجة عن عدوى محلية سببها الإختلاط بالوافدين".

وسأل: "ماذا تنتظر حكومة أم المصائب لإنجاز خارطة انتشار وبائي واتخاذ قرار بعزل المناطق الموبوءة لحصر الكورونا ومنع انتشارها على مساحة لبنان؟ الفيروس يسابق الزمن في انتشاره وحكومتنا ترفض اتخاذ القرار الأساسي الذي يحمي المواطن. ووقعنا في أم المصائب، حمى الله لبنان وشعبه الطيب".