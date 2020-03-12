حب الله: لمصانع الدواء والامصال والمعقمات دور كبير في أزمة فيروس كورونا

أكد وزير ​الصناعة​ ​عماد حب الله​، على "ضرورية ان تعمل مصانع الادوية في ​لبنان​ بحسب الجودة التي كنا نراها في السابق، فلبنان يقف أمام أزمة كبيرة، ولبنان كحال جميع الدول الكبرى التي اصابها الارباك على مستوى التعاطي، ومواجهة الفيروس وتأمين سبل ​الوقاية​ والعلاج، وهذه الازمة مرتبطة بحفظ الامن الاجتماعي، والصحي والغذائي وتتطلب وعي كبير من ​الشعب اللبناني​".

ولفت حب الله، الى ان لمصانع ​الدواء​ والامصال والمعقمات، دور كبير في هذه الازمة"، مجدداً "الثقة بمصانع الدواء في لبنان وفق افضل المواصفات، ورغم الازمة التي يمر بها لبنان تم العثور على معقمات غير مطابقة للمواصفات، والوزارة قامت بإمهال اصحابها وقت لسحبها من الاسواق، تحت طائلة الملاحقة القانونية"، موضحاً ان "​المصانع​ اللبنانية ملتزمة بالجودة والكفاءة"، لافتاً الى ان "الازمة تتطلب منا صحوة ضمير وحس وطني قوي وعميق، ولا يوجد شك اننا سننجح بهذه المهمة".