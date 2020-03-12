حسن: ما أعلنته لجنة متابعة ملف كورونا أمس أشبه بحالة طوارئ صحية مدنية

أكد وزير الصحة العامة ​حمد حسن​ العمل على حماية ​المجتمع اللبناني​، مشيراً إلى أن الجميع يعمل على قدر عالي من المسؤولية، مركزاً على ضرورة الإلتزام بالتدابير والتوصيات التي تصدر عن الجهات والمرجعيات الطبية والمدنية.

وبعد إجتماع مع لجنة الصحة النيابية برئاسة عاصم عراجي، أشار حسن إلى أن اللجنة تتابع منذ اليوم الأول العمل، كما أنها تضيء على بعض الثغرات التي تساعد في أن يكون المشهد متكاملاً.

وجدد التأكيد على العمل على تحرير القرض المقدم من ​البنك الدولي​ لتجهيز ​المستشفيات الحكومية​، متوجهاً بالتحية إلى بعض ​المستشفيات الخاصة​ التي بادرت من تلقاء نفسها إلى تجهيز أقسام خاصة.

ورداً على سؤال حول موضوع إعلان حال الطوارئ، أوضح حسن أن ما تم إعلانه بالأمس من قبل اللجنة الوطنية هو أشبه بطوارئ صحية مدنية لا عسكرية، مشيراً إلى أن هناك إعتبارات عديدة لإعلان مثل هذه الحال، مؤكداً أن ​الشعب اللبناني​ واع ويتحمل مسؤولياته.