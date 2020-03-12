المتحدث بإسم صندوق النقد: على لبنان التحرك بسرعة لوقف الركود الاقتصادي

حض المتحدث بإسم ​صندوق النقد​ الدولي جيري رايس، ​لبنان​ على "تنفيذ سلسلة إصلاحات بسرعة لوقف الركود الاقتصادي"، مشيرا الى أنه "نظرا إلى خطورة الظروف الاقتصادية في لبنان، من المهم أن تضع ​الحكومة​ وتنفذ بسرعة مجموعة كاملة من الإصلاحات للتصدي بفاعلية للتحديات الاقتصادية وتحسين آفاق بنان الاقتصادية".



ولفت إلى أن "السلطات اللبنانية لم تطلب حتى الآن مساعدة مالية من ​صندوق النقد الدولي​"، مذكرا بأن "وفدا من صندوق النقد زار قبل بضعة أسابيع لبنان. وأعضاء الوفد عادوا إلى ​واشنطن​. وننتظر أن تسلم السلطات اللبنانية خطتها بشأن طريقة مواجهة التحديات الاقتصادية"، معلنا أن الصندوق "مستعد لمساعدة السلطات اللبنانية في جهودها، لكن مرة جديدة ليس هناك أي طلب لدعم مالي" من جانبها.

