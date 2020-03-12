دياب ترأس إجتماعا لعرض آلية تطبيق الاجراءات المتعلقة بالوقاية من كورونا

ترأس رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، في السراي الحكومي اجتماعا حضره: نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر، وزير المال غازي وزني، وزير الداخلية محمد فهمي، وزيرة العدل ماري كلود نجم، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، قائد الجيش العماد جوزف عون ، مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، مدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا ومساعده العميد سمير سنان، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسم ، رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، مدير المخابرات العميد طوني منصور، رئيس فرع المعلومات العميد خالد حمود، ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب.
وجرى البحث في آلية تطبيق الاجراءات والقرارات المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا. كذلك، بحث المجتمعون في عمل الصيارفة وضرورة التشدد بالالتزام بسعر صرف العملة الوطنية وملاحقة الصيارفة غير الشرعيين.
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