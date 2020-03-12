دياب ترأس إجتماعا لعرض آلية تطبيق الاجراءات المتعلقة بالوقاية من كورونا

ترأس رئيس مجلس الوزراء ​حسان دياب​، في ​السراي الحكومي​ اجتماعا حضره: نائب رئيس ​الحكومة​ وزيرة الدفاع ​زينة عكر​، وزير المال ​غازي وزني​، وزير الداخلية ​محمد فهمي​، وزيرة العدل ​ماري كلود نجم​، حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​، مدعي عام التمييز القاضي ​غسان عويدات​، قائد ​الجيش​ العماد جوزف عون ، مدير عام ​الأمن العام​ ​اللواء عباس إبراهيم​، مدير عام ​قوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​، مدير عام ​امن الدولة​ ​اللواء طوني صليبا​ ومساعده العميد ​سمير سنان​، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسم ، رئيس لجنة الرقابة على ​المصارف​ ​سمير حمود​، مدير المخابرات العميد طوني منصور، رئيس ​فرع المعلومات​ العميد خالد حمود، ومستشار رئيس الحكومة ​خضر طالب​.

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وجرى البحث في آلية تطبيق الاجراءات والقرارات المتعلقة ب​الوقاية​ من ​فيروس كورونا​. كذلك، بحث المجتمعون في عمل الصيارفة وضرورة التشدد بالالتزام بسعر صرف العملة الوطنية وملاحقة الصيارفة غير الشرعيين.

