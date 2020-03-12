اتحادات النقل البري طالبت بإغلاق مراكز المعاينة الميكانيكية

طالبت اتحادات ونقابات ​قطاع النقل البري​ في ​لبنان​ ببيان، "وزير الداخلية و​البلديات​ ​محمد فهمي​ بإصدار قرار فوري بإغلاق كل مراكز ​المعاينة الميكانيكية​ في لبنان، تلافيا لمخاطر لا تحمد عقباها، في ظل ما يتداوله السائقون والمواطنون عن غياب ​الوقاية​ المعتمدة في هذه المراكز، وذلك نظرا لخطورة انتشار ​فيروس كورونا​ لا سيما في أماكن التجمعات العامة الرسمية وغيرها وبغض النظر عن موقفنا المبدئي حول إدارة مراكز المعاينة الميكانيكية".

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