مجدلاني: الحشرات لا تنقل الفيروسات ولا ضرورة للهلع مـــن لسعاتها

أشار النائب السابق الدكتور ​عاطف مجدلاني​ الى "وجود الكثير من المعلومات المغلوطة التي يتمّ تداولها في الآونة الأخيرة، حول فيروس "كورونا".

وشدّد في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" على أن "الأساس يقوم على استعمال المعقّمات الضرورية التي تحتوي على Alcool من أجل اليدَيْن والجلد. أما بالنّسبة الى الخضار والفاكهة، فيكفي غسلها بالماء والصّابون، للقضاء على الفيروس. ولا لزوم لاستخدام أنواع محدّدة من المعقّمات في هذا الإطار، بل تكرار عملية الغسل، لا سيّما إذا كانت تتعرّض للّمس باستمرار".

وإذ أوضح أن "لا شيء مؤكّداً 100 في المئة، في ما يتعلّق بالعلم"، شرح: "ولكن هذا الواقع لا يمنع من تأكيد بعض الأمور، وهي أن الحشرات لا تنقل الفيروسات. ومن هذا المنطلق، لا ضرورة للهلع، حتى لدى الذين يتعرّضون للسعاتها".

ورداً على سؤال حول ضرورة تخصيص منصّة صحيّة رسمية، تقدّم معلومات يومية موثوقة للناس، عن "كورونا"، أشار إلى أن "إدارة ​مستشفى بيروت الحكومي​ تصدر بيانها اليومي عن وضع الحالات الموجودة هناك. كما يُمكن أن تنبثق لجنة فرعية مصغّرة عن لجنة الطوارىء الرسمية التي تجتمع دائماً، لتقدّم معلومات يومية عن الفيروس وتطوّره على مساحة ​لبنان​".

وأكد أن "أي لجنة مصغّرة مماثلة، مؤلفة من أطباء يتمتّعون بالكفاءة والمصداقية والشفافية، يُمكنها أن تشكّل الحل، والطمأنينة في تلك الحالة، لا سيّما في ما يتعلّق بضرورة الكشف عن أمور كثيرة وتوضيحها".