القواس: الشعب الوطني المقاوم لن يغفر لكل مرتزق تآمر على سوريا والمقاومة

أكد عضو ​القيادة​ لحزب "البعث العربي الإشتراكي" ​محمد شاكر القواس​ أن "الشعب الوطني المقاوم في ​سوريا​ ولبنان لن يغفر يوماً لكل مرتزق تآمر على سوريا و​المقاومة​ وتقاول على دماء المناضلين والمجاهدين لحساب الأجندات الأميركية الصهيونية وأدواتها الخليجية وأزلامها الدحلانية ولخدمة العثمانية ​الجديدة​ وأوهامها في المنطقة"، مديناً "كل يد امتدت لمصافحة هؤلاء الخونة المرتزقة"، مشدداً على "ضرورة قطعها وعزلها عن ​البيئة​ الوطنية وساحتها الحزبية لصالح الأمة ومشروعها الوطني المقاوم".

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