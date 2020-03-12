اقفال نقابة المعالجين الفيزيائيين للتعقيم ومعاودة فتحها الاثنين

أعلنت ​نقابة المعالجين الفيزيائيين​، في بيان، "عن إقفال ابوابها غدا للمباشرة بتعقيم مكاتبها، لافتة إلى أنه "لما كان الظرف الذي يمر فيه ​لبنان​ والعالم استثنائيا حيث يكاد وباء كورونا ينتشر على نطاق واسع وحرصا منا على مصلحة و صحة كل الزملاء وكذلك التزاما بقرار مجلس الوزراء الهادف للحد من التجمعات سيتم إقفال ابواب النقابة عند الساعة الثانية عشرة ظهر غد الجمعة للمباشرة بتعقيم مكاتب النقابة وذلك ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا" على أن تعاود فتح أبوابها يوم الاثنين 16 آذار كالمعتاد".



وطلبت من "المعالجين الفيزيائيين أصحاب المراكز والعيادات ومقدمي الخدمات العلاجية في المنزل والعاملين في ​المستشفيات​ اعتماد أقصى معايير الوقاية والالتزام بتوفير العلاج فقط للحالات الضرورية".

