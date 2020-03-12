شكرا لقرائتكم خبر عن حزب "حماة الوطن" ينظم احتفالية بعد اختيار أمين الحزب الجديد بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الأمانة العامة لحزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة بتعيين المهندس معتز الدريملي أمينا عاما لحزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، وذلك في إطار سعى الحزب لضم كافة الكفاءات وأصحاب العمل الاجتماعي.

وأبدي المهندس معتز الدريملي، أمين حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، تقديره للاختيار، والثقة التى منحها إياها قيادات الحزب، مؤكداً أن حزب حماة الوطن من الأحزاب التى لها تواجد مؤثر فى الشارع المصرى، خاصة أن قيادات الحزب يضعون خططا طموحة للترويج للحزب فى مختلف محافظات ومناطق الجمهورية.

وأشار "الدريملي"، إلى إن الحزب يمتلك خارطة طريق واضحة المعالم للتوسع على المستوى التنظيمي والنوعي، واختيار القيادات القادرة على تثبيت أركان تواجد الحزب بقوة على الساحة السياسية المصرية، مشيراً إلى أنه سيبذل قصارى جهده فى توصيل رسالة الحزب للجماهير والترويج لبرنامجه الطموح فى خدمة مصر.

وقال أمين حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، إن حزب الحرية يهتم جيدا بالأشبال المصريين، من أجل خلق مجتمع متماسك قادر على صنع مستقبل جيد، وخطوة استباقية لتمكين الشباب على أرض الواقع، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة فى هذا الإطار.

وأكد المهندس معتز الدريملي، أن الدولة مصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ماضية بكل عزم فى توفير كل سبل الإتاحة، لتمكين الشباب المصري من المشاركة الجادة فى بناء الدولة المصرية الحديثة، كما أن عهد السيسي شهد بناء جسر من الثقة والتواصل الحقيقي بين الدولة وشبابها.

وكان الفريق جلال هريدي رئيس حزب حماة الوطن قد أصدر الأسبوع الماضي قرار تعيين "الدريملي، ويعد اختيار المهندس معتز الدريملي أمينا للجيزة سابقة جديدة داخل الحزب تأتي من منطلق تمكين الشباب وقيادتهم للعمل السياسي في المرحلة المقبلة استجابة لما ينادي به الرئيس عبد الفتاح السيسي من تمكين الشباب.

Advertisements

يذكر أن محافظة الجيزة هي العاصمة الثانية وتضم كوكبة من سياسي مصر، وضخ دماء جديدة في الجيزة يحرك الحياة السياسية في أرجاء المحافظة.