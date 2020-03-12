بعد اتهامها بـ”العنصرية” تجاه المرأة الأمازيغية..وزارة الخارجية تحذف فيديو “مسيء”

أثار شريط فيديو، نشرته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج غضب عدد كبير من النسوة منها، متهمات إياها بالتمييز العنصري تجاه النساء الأمازيغيات.

الفيديو، الذي نشرته الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، في 8 مارس الجاري، وسحبته، اليوم الخميس، من حساباتها الرسمية بعد موجة الانتقادات، يظهر عددا من النساء من مختلف الثقافات يحترفن عددا من المهن، ويظهر المرأة الأمازيغية، وهي تمارس مهنة التنظيف.

ووجه عدد من النشطاء الأمازيغيين اتهامات لوزارة الخارجية بالعنصرية تجاه المرأة الأمازيغية، واتهموها بترسيخ صورة نمطية غير صحيحة حول المرأة الأمازيغية الناطقة بالأمازيغية.

الوزارة، التي لم تتجاوب مع الانتقادات، ولم تقدم أي توضيحات، سحبت في صمت الفيديو من حسابها بموقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، وهو السلوك، الذي اعتبره الكثير من النشطاء إقرارا من وزارة ناصر بوريطة، بـ”الفضيحة”.