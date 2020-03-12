توقيف لاعب من اتحاد طنجة بسبب محاولة تكسير شاشة “الفار”

أوقفت اللجنة المركزية للتأديب، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، سفيان يانيس المودن، لاعب فريق اتحاد طنجة، 3 مباريات نافذة مع تغريمه مبلغ 1000 درهما، بعد حصوله على إنذارين خلال المباراة التي جمعت فريقه بمولودية وجدة، وسلوكه اللارياضي لمحاولته تكسير شاشة تقنية المساعدة بالفيديو VA، وذلك بناء على المواد 53-2 و85 و36 من قانون العقوبات.

وقضت اللجنة ذاتها بتوجيه إنذار لفريق اتحاد طنجة بعد الأحداث التي قام بها مسؤولوه بعد نهاية المباراة التي جمعته بمولودية وجدة وإصلاحه للأضرار، التي لحقت بالملعب الشرفي بمدينة وجدة بعد تقييم الخسائر من طرف إدارة الملعب، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

وعلاقة بموضوع العقوبات، قررت اللجنة نفسها توقيف هشام العروي، لاعب فريق سريع وادي زم، لمباراتين نافذتين بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بفريق رجاء بني ملال، وذلك بناء على المادة 85 من قانون العقوبات، وتوقيف يطوما رونادو غونازيري، لاعب فريق رجاء بني ملال، لمباراة واحدة بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بفريق سريع وادي زم، وذلك بناء على المادة 53-2 من قانون العقوبات.