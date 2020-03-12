الحكومة: أسعار المواد الغذائية ومواد النظافة ارتفعت وسنؤمن المخزون لتلبية الحاجيات

كشف وزير التجارة والصناعة مولاي احفيظ العلمي، صباح اليوم الخميس بالمجلس الحكومي، عن تسجيل ارتفاع طفيف في أثمان المنتوجات الغذائية، وكذا زيادة كبيرة في أسعار مواد النظافة.

وبحسب تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، في الندوة الصحافية التي تلت اجتماع المجلس الحكومي، فإن العلمي أوضح أمام الوزراء، أن سلاسل التمويل الصناعية لا يتوقع أن تعرف اضطرابات في المدى القريب، وسيتم تأمين مسالك بديلة من طرف الفاعلين.

وبخصوص الإجراءات لمواجهة الظرفية الراهنة، يضيف العلمي، فإن وزارته، أقدمت على إحداث لجنة لليقظة الاستراتيجية، لاتخاذ التدابير اللازمة.

وتحدث أيضا الوزير، عن وضع آلية لليقظة والتتبع اليومي، مهمتها تحديد واقتراح الحلول بالتنسيق مع الفيدراليات المهنية، وتم أيضا إخضاع الأقنعة الطبية والمواد المنظفة للترخيص المسبق للتصدير.

واعتمدت الوزارة أيضا اجراءات عملية، لفائدة المقاولات المحتمل تضررها من انتشار فيروس كورونا، يضيف الوزير، بالإضافة إلى “تأمين المخزونات من المواد الأساسية الغير القابلة للتلف، لمواجهة الطلب الداخلي”.