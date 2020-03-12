تعليمات جديدة تهدف لتقليص الإصابة بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الخميس، تعليمات جديدة تهدف إلى تقليص احتمال الإصابة والعدوى وإلى منع تفشي وباء كورونا في إسرائيل.

وأكدت أنه بالإضافة إلى الحرص على النظافة الشخصية والبيئية، يجب الحرص على الامتناع عن الاكتظاظ والاحتشاد.

كما أشارت إلى أنه يجب الامتناع قدر الإمكان عن احتشاد مجموعة أشخاص في مكان واحد. وإذا تم إجراء فعالية حاشدة، فيجب تقليص عدد المشاركين فيها قدر المستطاع، وعلى كل حال فإنه لا يجوز مشاركة أكثر من 100 شخص فيها.

وحددت الوزارة إقامة الفعاليات الخاصة مثل حفلات العرس، وغيرها من الأفراح بمشاركة حتى 100 شخص.

وأكدت أنها ستجري مشاورات مع مجلس التعليم العالي بشأن افتتاح السنة الدراسية على نحو يسمح بالتعلم عن بُعد وليس في الصفوف. ويمكن للمؤسسات التربوية (ما عدا المؤسسات الأكاديمية) وأماكن العمل مواصلة نشاطها وفقًا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة وعن الوزارات المختصة. أما بالنسبة للطواقم الطبية التي تقدم العلاج للمرضى فلا يجوز الاجتماع إلا لأغراض العمل وبمجموعات لا يتجاوز عدد أفرادها 15 شخصا.

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كما ستقام الفعاليات الرياضية بدون حضور الجماهير. وإذا شارك فيها لاعبون أو حكام من خارج البلاد، فيجب عندئذ اتباع التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة بخصوص مجال الرياضة.

وشددت الوزارة أنه على مسؤولية المحلات التجارية والمجمعات التجارية ومراكز التسوق منع حالات الاكتظاظ وتنظيم حالات ازدحام الزوار في كل لحظة بينما يتعين على الجمهور الحرص على ابتعاد الأشخاص عن بعضهم البعض بمسافة معقولة.

وفي إطار الاستعداد للمراحل التالية، يجب على أصحاب العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة استعدادا لإتاحة إمكانية العمل عن بُعد قدر الإمكان.

وختمت بالإشارة إلى خطوات إضافية: يجب على جميع الأشخاص ممن تبلغ درجة حرارة جسمهم 38 درجة مئوية وأكثر ويعايشون أعراضا تنفسية (السعال أو الصعوبة في التنفس) البقاء في المنزل لمدة تصل إلى يومين بعد انخفاض درجة حرارة الجسم، وذلك بغض النظر عن الخضوع لفحص الإصابة بفيروس الكورونا، والتصرف كالمعتاد.