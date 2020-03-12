شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: وباء كورونا سينتهي في شهر يونيو والان نبدء بالتفاصيل

قال تشونغ نانشان المستشار الطبي للحكومة الصينية اليوم الخميس إن وباء فيروس كورونا العالمي من المرجح أن ينتهي في شهر يونيو.

وأضاف تشونغ (83 عاما) خبير الأوبئة الذي اشتهر بمكافحة انتشار فيروس سارس في 2003 في مؤتمر صحفي إن الكثير من الحالات الواردة من الخارج إلى الصين بدون أعراض ظاهرة ومعدل عودة ظهور الإصابة بعد الشفاء قليل.

وأصيب أكثر من 126 ألف شخص بالفيروس في أنحاء العالم، الغالبية العظمى منهم في الصين وأودى بحياة 4624 شخصا وفقا لإحصاء رويترز.