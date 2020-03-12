شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية: الاحتلال ينفذ «صفقة القرن» في الأقصى والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية: إن دولة الاحتلال تنفذ "صفقة القرن" في المسجد الأقصى المبارك من خلال الاقتحامات والمظاهر الاستفزازية لمستوطنيها، والقيود والتضييقات التي يتم فرضها على المصلين.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن ما جرى من قبل مجموعة متطرفة داخل باحات الأقصى اليوم بحمل لوحة للهيكل المزعوم، وأداء صلوات تلمودية علنية قرب باب الرحمة، يشكل اعتداء صارخا على حرمته، ومساسا بمشاعر المسلمين بطريقة متعمدة واستفزازية وممنهجة. وطالبت الوزارة بضرورة توفير الحماية الدولية للمقدسات في فلسطين عامة، وللمسجد الأقصى المبارك خاصة، في إطار حماية دولية مطلوبة للشعب الفلسطيني بأكمله، مؤكدة أن فرض عقوبات على دولة الاحتلال ومحاسبة مسؤوليها على تلك الانتهاكات بات مطلوبا الآن أكثر من أي وقت مضى، لإجبارها على الانصياع لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتنفيذها.