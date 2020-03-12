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إيرلندا تغلق جميع المؤسسات التعليمية للوقاية من كورونا

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أعلنت الحكومة الإيرلندية عن إغلاق جميع المدارس والجامعات في البلاد ضمن إجراءات ردع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد.
وأكد رئيس الحكومة الإيرلندية ليو فارادكار، أن هذا الحظر الذي يطال المدارس والجامعات والكليات ورياض الأطفال سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الـ18.00 من مساء اليوم الخميس وحتى 29 مارس.

كما حظرت الحكومة تجمهر أكثر من 100 شخص في مكان مغلق وأكثر من 500 شخص في مكان مفتوح، مع مواصلة تشغيل المواصلات العامة والمحال التجارية كالمعتاد.


وأوصى رئيس الوزراء الشركات بالسماح لموظفيها بأداء مهامهم من منازلهم وعقد الاجتماعات بواسطة الفيديو قدر الإمكان.

وجاء تصريح فارادكار في واشنطن، قبيل لقائه نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، أرفع مسؤول مكلف بمواجهة فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وسجلت في إيرلندا، حسب آخر بيانات منظمة الصحة العالمية، 43 إصابة بالفيروس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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