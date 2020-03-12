منظمة ايطالية: توقف تدفق المهاجرين سببه سوء الطقس لا كورونا

وأشارت أليساندرا شوربا رئيسة المنظمة، إلى أن صحيفة "إل تيمبو" الإيطالية، "أجرت تحليلا سطحيا ذكرت فيه أن التدفقات انخفضت نحو إيطاليا إلى الصفر في الأيام القليلة الماضية".

وأضافت المسؤولة الإنسانية: "ما سلف ذكره يثبت أن لا شيء يحدث في البحر المتوسط تلقائيا، بل على العكس من ذلك، يتم تدبير وتنظيم تهريب المهاجرين بشكل منظم".



وأكدت أنه "لم يكن هناك أي شيء عفوي وطبيعي مطلقا، في حقيقة أن اللاجئين من جميع الحروب حتى البعيدة، يتوجب عليهم عبور بلد مثل ليبيا ثم المخاطرة بحياتهم في البحر هربا من العنف".

ولفتت إلى أن "السبب هو سياسات إغلاق حدود أوروبا، وهي الحليف الأفضل لمافيا الاتجار بالبشر، والتي يمكنها أن توجد وتحقق أرباحا ضخمة لغياب قنوات قانونية للهجرة أو عمليات إنسانية لتفريغ المخيمات الليبية".

وأضافت شوربا، أن ذلك يأتي "دون اعتبار أن الحكومات هي التي تعقد اتفاقيات مع رجال المليشيات الذين يعملون بارتباط وثيق مع المتاجرين بالبشر، بدءا بتلك الإيطالية، وأحد الأمثلة على ذلك مذكرة التفاهم مع ليبيا".