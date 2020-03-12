بالوثيقة.. الوقف السني يصدر فتوى بشأن تعليق صلاة الجمعة

تنشر الخليج 365، وثقية للوقف السني تنص على فتوى له بشأن تعليق صلاة الجمعة، فيما اشار الى أنه لامانع شرعا من تعليق صلاة الجمعة والاكتفاء بصلاة الظهر في البين حتى اشعار آخر. وفي أدناه نسخة من الوثيقة:

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