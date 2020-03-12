'يويفا' يحدد موعداً لحسم مصير مباريات المسابقات الاوروبية

وانتشرت تقارير صحفية بأن الاتحاد الأوروبي سيقرر إيقاف دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، ويورو 2020، بسبب فيروس كورونا المتفشي في القارة العجوز.

وذكر الاتحاد الاوروبي في بيانه أنه "في ضوء التطورات الجارية بعد انتشار فيروس كورونا في جميع انحاء أوروبا، والتحليلات المتغيرة لمنظمة الصحة العالمية، لقد دعا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم، ممثلين عن الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 55، بالإضافة لمجالس إدارة رابطة الأندية الأوروبية والبطولات الأوروبية بالكامل، وممثل النقابة الدولي للاعبي كرة القدم، لحضور اجتماعًا بالفيديو يوم الثلاثاء المقبل 17 اذار، لمناقشة مستقبل البطولات الأوروبية".



واضاف "ستشمل المناقشات جميع المسابقات المحلية والأوروبية، بما في ذلك كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، وسيتم إجراء مزيد من الاتصالات بعد تلك الاجتماعات بالهيئات المختصة ومنظمة الصحة العالمية، لمعرفة التطورات".

العديد من الدوريات مثل الإسباني والإيطالي، تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى، واستمرار الدوري الفرنسي والألماني بدون حضور جماهيري، كما هو الحال في الإنجليزي الذي لم يعلن حتى الآن عن موقفه.

