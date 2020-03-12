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2020-03-12 | 15:05
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أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بيانًا رسميًا، يدعو من خلاله لـ اجتماع فوري مع مختلف الجهات، لمناقشة مستقبل المسابقات المحلية والأوروبية.
وذكر الاتحاد الاوروبي في بيانه أنه "في ضوء التطورات الجارية بعد انتشار فيروس كورونا في جميع انحاء أوروبا، والتحليلات المتغيرة لمنظمة الصحة العالمية، لقد دعا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم، ممثلين عن الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 55، بالإضافة لمجالس إدارة رابطة الأندية الأوروبية والبطولات الأوروبية بالكامل، وممثل النقابة الدولي للاعبي كرة القدم، لحضور اجتماعًا بالفيديو يوم الثلاثاء المقبل 17 اذار، لمناقشة مستقبل البطولات الأوروبية".
واضاف "ستشمل المناقشات جميع المسابقات المحلية والأوروبية، بما في ذلك كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، وسيتم إجراء مزيد من الاتصالات بعد تلك الاجتماعات بالهيئات المختصة ومنظمة الصحة العالمية، لمعرفة التطورات".
العديد من الدوريات مثل الإسباني والإيطالي، تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى، واستمرار الدوري الفرنسي والألماني بدون حضور جماهيري، كما هو الحال في الإنجليزي الذي لم يعلن حتى الآن عن موقفه.
كانت هذه تفاصيل خبر 'يويفا' يحدد موعداً لحسم مصير مباريات المسابقات الاوروبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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