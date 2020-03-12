الاعلام والاتصالات تعلن تقديم حلول لتوفير سعات انترنت مجانية لدعم التعليم الالكتروني

اعلنت هيئة الاعلام والاتصالات، الخميس، عن تقديم حلول لتوفير سعات انترنت مجانية لدعم منصات التعليم الالكتروني. وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "هيئة الاعلام والاتصالات تقدم حلولا عملية وفنية لتوفير سعات انترنت مجانية لدعم منصات التعليم الالكتروني لتجاوز الازمة التي خلفها انتشار فايروس كورونا".



واعلنت وزارة التربية، قبل ايام، عن عزمها اطلاق منصة (ﻧﻴﻮﺗﻦ) اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ الطلبة والتلاميذ ﻋﻤﺎ ﻓﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺪروس ﻻﻛﻤﺎل المنهاج اﻟﺪراﺳﻲ المقرر ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 2019-2020.



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