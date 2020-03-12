واشنطن: الأمريكيان والبريطاني الذين قتلوا في العراق كانوا من أفراد الجيش

قالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، إن الأمريكيين والبريطاني الذين قتلوا في العراق كانوا من أفراد الجيش. وأفاد قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) كينيث ماكينزي، بأن "الهجوم الصاروخي في العراق أمس نفذته على الأرجح جماعات شيعية". واعلنت خلية الإعلام الأمني، امس الاربعاء، عن سقوط عشرة صواريخ كاتيوشا داخل معسكر التاجي شمالي بغداد، فيما ذكرت وسائل اعلام، ان جنديين امريكيين وبريطاني قتلوا بالقصف الصاروخي الذي استهدف معسكر التاجي.

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