الاتحاد الأوروبي يرفض حظر السفر الذي فرضته أمريكا

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رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في بيان يوم الخميس إن الاتحاد الأوروبي يرفض القرار الأمريكي بتوسيع نطاق حظر السفر على الدول الأوروبية. وقال البيان ”إن الاتحاد الأوروبي لا يوافق على أن القرار الأمريكي اتخذ من جانب واحد ودون استشارة“ مضيفا أن الاتحاد يتخذ إجراءات ”قوية“ للحد من انتشار فيروس كورونا.

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