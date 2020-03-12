عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. هيئة كبار العلماء بالسعودية تجيز الإمتناع عن صلاة الجماعة والجمعة بسبب كورونا

الخميس 12 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

أجازت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، الإمتناع عن صلاة الجماعة والجمعة لمن خشي على نفسه الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إرتفاع عدد الحالات المصابة في المملكة .



وجاء في قرار الهيئة الصادر عن دورتها الاستثنائية الرابعة والعشرين التي عقدت أمس في الرياض، أنه يحرم على المصاب شهود الجمعة والجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا يورد ممرض على مصح ) متفق عليه، ولقوله عليه الصلاة والسلام: ( إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها ) متفق عليه.

Advertisements

واضاف القرار أنه "من قررت عليه جهة الاختصاص إجراءات العزل فإن الواجب عليه الالتزام بذلك، وترك شهود صلاة الجماعة والجمعة ويصلي الصلوات في بيته أو موطن عزله، لما رواه الشريد بن سويد الثقفي رضي الله عنه قال: (كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فارجع) أخرجه مسلم".

وتابع "من خشي أن يتضرر أو يضر غيره فيرخص له في عدم شهود الجمعة والجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا ضرر ولا ضرار) رواه ابن ماجه. وفي كل ما ذكر إذا لم يشهد الجمعة فإنه يصليها ظهراً أربع ركعات".

وأوصت الهيئة بحسب ما نشرته وكالة واس، الجميع بالتقيد بالتعليمات والتوجيهات والتنظيمات التي تصدرها جهة الاختصاص، واللجوء إليه سبحانه بالدعاء والتضرع بين يديه في أن يرفع هذا البلاء .