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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بسبب كورونا.. تعليق الدراسة في الجزائر حتى 5 أبريل
الخميس 12 مارس 2020
الخليج 365 - متابعات
أمر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، بتعليق الدراسة ابتداءً من الخميس وحتى 5 أبريل/نيسان المقبل، خوفاً من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).
وأعلنت الجزائر، الخميس، عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد، فيما تم الإعلان أيضاً عن شفاء 8 أشخاص من المصابين بالفيروس، ومغادرتهم مستشفى بوفاريك، الأربعاء.
وأظهرت نتائج التحاليل الطبية للمصابين الـ8 خلوهم من المرض، ليسمح لهم بالإلتحاق بمنازلهم ليلة الأربعاء، بعد حجر صحي دام 14 يوما.
وبقي 5 مصابين تحت الحجر الصحي بمستشفى بوفاريك، في حين يوجد باقي المصابين بالفيروس بمستشفى القطار بالعاصمة.
وبذلك يكون عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في الجزائر قد انخفض إلى 11 مصاباً، بعد تسجيل 20 حالة، من بينها حالة غادرت البلاد، تتعلق بمصاب إيطالي.
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