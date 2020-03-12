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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تسجل 11 حالة جديد مصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإمارات تسجل 11 حالة جديد مصابة بفيروس كورونا
الخميس 12 مارس 2020
الخليج 365 - متابعات
قالت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الخميس، أنها سجلت 11 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات 85 حالة.
وذكرت الوزارة، عبر حسابها على ”تويتر“، إن الحالات المصابة الجديدة قيد الحجر الصحي حاليا، وهي حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.
وأشارت الوزارة إلى أن الإصابات تعود لشخصين من الجنسية الإيطالية والفلبينية، وشخص واحد من كل من الجبل الأسود، كندا، ألمانيا، باكستان، الإمارات، روسيا، وبريطانيا.
واتخذت الإمارات إجراءات جديدة خلال الساعات الماضية لمواجهة انتشار الفيروس، منها ما يتعلق بأصحاب العمل أو الإرشادات الطبية والرحلات الجوية.
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